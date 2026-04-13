Del 2021 a la fecha, el Gobierno ha pagado más de RD$29,000 millones en contratos de alquiler de inmuebles, afirmó este lunes el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que definió la acción como “un derroche” que hipoteca el patrimonio público.

Si se calcula ese monto por el periodo de los seis años transcurridos, se trata serían RD$4,833 millones por años.

Sostuvo que se trata de datos oficiales publicados por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), tras señalar que las cifras corresponden a instituciones centralizadas y descentralizadas, excluyendo a los ayuntamientos.

Planteó que lo más grave de esa denuncia es que el 80% del dinero de alquiler se concentra en 20 instituciones públicas, reflejando una alta concentración que obliga a revisar con seriedad los criterios de planificación y el manejo eficiente de los recursos públicos.

El PLD dijo que a eso hay que sumarle la existencia de contratos adjudicados a proveedores que han sido previamente sancionados por la Dirección General de Contrataciones.

“Por su gravedad, este hecho no puede ser tratado como un simple detalle administrativo”, añadió la organización opositora.

Para el partido morado, esto es una señal de alarma de cómo se están utilizando los recursos que aporta la ciudadanía y, sobre todo, de las decisiones que se están tomando con el dinero público.

PLD

En rueda de prensa, Zoraima Cuello, vicepresidenta del PLD, precisó que solo en 2025, la contratación en la cuenta presupuestaria de alquileres y rentas de edificios y locales superó los RD$5,000 millones para el Gobierno Central, el nivel más alto del período.

“Al día de hoy existen 865 contratos activos en la Dirección General de Contrataciones. Para 2026, se tiene presupuestado un gasto de RD$6,898 millones en alquileres y rentas de edificios y locales”, puntualizó la miembro del Comité Político del PLD.

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“El punto no es si el Estado debe o no alquilar. Existen casos en los que es necesario. La situación es si corresponde hacerlo de esta manera, sin una política clara, cuando el país enfrenta demandas urgentes”, expresa el partido de la estrella amarilla.

Para Cuello, es contraproducente que mientras se comprometen miles de millones en alquileres, se argumente que no hay recursos suficientes para la indexación salarial y persistan limitaciones en los servicios de salud y en la cobertura de la seguridad social.

“Lo que estamos viendo no es solo un aumento del gasto de manera descontrolada. Es la ausencia de una visión de país. Estos son recursos que pudieron destinarse a aliviar las presiones reales en la población, mejorar los servicios públicos básicos y construir soluciones permanentes”, expuso.

Cuello consideró que cada peso que se compromete en alquileres sin una estrategia clara “es un peso que no se invierte en el patrimonio público”.

“Pues lo que debía ser una solución puntual, se está convirtiendo en una práctica estructural de un Gobierno que está normalizando el gasto en alquileres y no hace otra cosa que comprometer nuestra sostenibilidad y el futuro de nuestros hijos”, agregó Zoraima Cuello.

PLD cada lunes convoca a los medios a rueda de prensa para hacer denuncias.

El PLD, ante la situación planteada, pide una auditoría integral de los contratos de alquiler. Además, la formulación de un plan nacional de infraestructura pública, con metas claras de reducción progresiva del gasto en alquileres y la creación de un inventario único de activos del Estado, que permita una gestión eficiente, transparente y de largo plazo.

Manifestó que, como organización responsable, continuará cumpliendo su rol de fiscalizar, proponer y advertir, con la responsabilidad que el momento exige y que nos caracteriza.

“Porque gobernar para el bien común y el sacrificado pueblo dominicano, requiere tomar decisiones que mejoren la vida de la gente, no que nos hipotequen el futuro”, apuntó.

Cuello aseveró que las autoridades para enfrentar las crisis de medio oriente, más que un pacto nacional, debería comenzar hacer recortes en el Estado, comenzado con los alquileres.