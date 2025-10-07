El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con 51 años de trabajo político en el país, incluidos 20 años de gobiernos, pretende ahora retomar sus orígenes en la realización de trabajos comunitarios en barrios y campos.

El proyecto inició en el municipio Santo Domingo Norte (Villa Mella), donde el pasado fin de semana se realizaron actividades en apoyo a la población, atendiendo las necesidades que han sido ignoradas por las autoridades municipales, informó el secretario general del PLD, Johnny Pujols.

La Secretaría de Participación Comunitaria, de forma conjunta con la dirección del PLD en el municipio, organizó el encuentro, del cual los participantes salieron satisfechos.

“Con encuentros de esta naturaleza, el PLD afianza los trabajos de la nueva visión peledeísta hacia las bases comunitarias y sociales en general”, explicó Dilen Montero, titular de la Secretaría de Participación Comunitaria.

El Partido de la Liberación Dominicana fue fundado en diciembre de 1973 por el profesor Juan Bosch. En mayo de 1978 participó en su primer proceso electoral, obteniendo apenas 18,375 votos.

Los trabajos comunitarios de sus dirigentes a nivel nacional permitieron que la organización política comenzara a controlar gremios como el Colegio Médico Dominicano, la Asociación Dominicana de Profesores y rectores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entre otras entidades.

Fue en junio de 1996 cuando el PLD ganó sus primeras elecciones, cuando Leonel Fernández derrotó a José Francisco Peña Gómez y al Partido Revolucionario Dominicano, asumiendo el control del Estado el 16 de agosto de ese mismo año.

Durante los 20 años de administración pública del PLD, Leonel Fernández presidió en dos períodos (1996-2000 y 2004-2012) y Danilo Medina entre 2012 y 2020, logrando importantes avances, entre ellos el Metro de Santo Domingo y la incorporación de tecnología en la administración pública. Sin embargo, en este periodo también surgieron varios conflictos que dieron lugar a divisiones dentro de la organización política.

El PLD salió de la administración del Estado el 16 de agosto de 2020 y, ahora en 2025, su secretario general, Johnny Pujols, está promoviendo nuevamente estas actividades comunitarias.

Junto a Dilen Montero, de la Secretaría de Participación Comunitaria, participaron el supervisor de enlaces del Comité Político, Elías Cornelio; el enlace municipal, Alfonso Ureña; el presidente municipal del PLD, Johnny Thomas; el exalcalde René Polanco; la diputada Damaris Vásquez; el regidor Ramón Martínez “Chiquito”; el secretario general municipal, Alfonso Mercado; Josefina Frías, miembro del CC; y el subsecretario Leónidas Suero.

Los dirigentes comunitarios, incluyendo representantes de las áreas deportiva y cultural, expresaron sus inquietudes y socializaron de manera cercana con el alto dirigente peledeísta y la dirigencia local del PLD.