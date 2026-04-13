Dos hombres fueron apresados en flagrante delito de robo de animales en el municipio Juan de Herrera, provincia San Juan, informó la Dirección Central de Investigación de la Policía Nacional (Dicrim).

En el apresamiento, agentes de la Policía recuperaron cinco animales que habían sido robados

Los detenidos fueron identificados como Rosendo Mesa Mateo, alias “Medina”, de 39 años, y José Manuel Méndez de los Santos, alias “Papito”, de 46, quienes fueron arrestados tras una labor de seguimiento a una denuncia de robo de ganado.

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Robo en San Juan

Durante el operativo, las autoridades ocuparon en una propiedad agrícola del primero de los detenidos un total de cinco reses —dos vacas, un toro y dos novillas— de distintos colores, las cuales pertenecen a los señores Raúl Cepeda Herrera y César Suberbí.

Tanto los detenidos como los animales recuperados se encuentran bajo custodia en la Dirección Regional Oeste, donde se realizan los procedimientos correspondientes para la devolución a sus propietarios.

Los apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.