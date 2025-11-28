Santo Domingo.- El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que más de 3 mil agentes serán desplegados este fin de semana en las principales arterias comerciales del país como parte del operativo de seguridad.

De acuerdo con el portavoz institucional, el dispositivo abarcará plazas, arterias comerciales y áreas de alta afluencia, con el fin de garantizar compras seguras para la ciudadanía.

Pesqueira explicó que la institución ha intensificado las labores de vigilancia, inteligencia e investigación para prevenir delitos durante la jornada, en la que se espera un gran movimiento de consumidores.

El operativo también cubrirá zonas residenciales debido al incremento general de la actividad, mientras agentes especializados realizarán labores preventivas y de investigación.

Desde este jueves ya se observaba una marcada presencia policial en la Avenida Duarte, una de las áreas más concurridas, y se anticipa que el mayor flujo de personas se registre este viernes.