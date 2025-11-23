Santo Domingo Este.– La Policía Nacional informó que avanzan las investigaciones sobre la muerte de Danelson Daniel Díaz, registrada el 18 de noviembre en el sector El Almirante. Al llegar al lugar, los agentes encontraron al hombre sin vida, con heridas de arma de fuego.

La Policía Científica levantó evidencias balísticas y muestras de sustancias controladas que están siendo analizadas por los laboratorios oficiales.

Como parte de las pesquisas, las autoridades lograron identificar a dos sospechosos: Joan Joel Rosario (a) Japonés y Luis Javier Figueroa Sánchez (a) Código, señalados como presuntos responsables del hecho.

Los sujetos permanecen prófugos, mientras la institución mantiene operativos de búsqueda y coordinación con el Ministerio Público. La Policía reafirmó su determinación de llevar el caso a una rápida solución para garantizar la tranquilidad de la comunidad.