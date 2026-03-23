La Policía Nacional activó la búsqueda de un hombre acusado de ultimar a su expareja sentimental de un disparo

Santo Domingo Norte. –Un hombre asesina a su expareja a tiros en un hecho violento ocurrido en el sector Los Guaricanos, específicamente en la calle Mauricio Báez, en circunstancias que son investigadas por las autoridades.

De acuerdo con versiones de la Policía Nacional, el ataque fue perpetrado por desconocidos que se desplazaban en una yipeta, la cual habría recorrido en varias ocasiones la zona antes de cometer el crimen.

Los ocupantes del vehículo aprovecharon el momento en que la víctima salía de su vivienda para realizar múltiples disparos, uno de ellos impactándola en la cabeza, lo que le provocó la muerte de manera inmediata.

La víctima fue identificada posteriormente como Randielis Michel Rudecindo, de 20 años, quien, según el médico legista, falleció a causa de una herida de arma de fuego en la cabeza.

Las investigaciones preliminares señalan como principal sospechoso a Ziel Gulbert La Force, de nacionalidad estadounidense, expareja sentimental de la joven, quien se encuentra prófugo.

Las autoridades han activado un operativo de búsqueda y reforzado los controles migratorios en aeropuertos, puertos y puntos fronterizos para evitar su salida del país.

El informe indica que el agresor habría llegado al lugar en un vehículo, se desmontó tras ubicar a la víctima y, luego de una discusión, le disparó antes de huir con rumbo desconocido.

En el lugar del hecho se presentaron agentes de la Policía Nacional y miembros del Ministerio Público, quienes realizaron el levantamiento de evidencias, entrevistas a testigos y revisión de cámaras de vigilancia en la zona.

El cuerpo de la joven fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), mientras continúan las investigaciones para dar con el paradero del responsable, en un caso que es tratado como violencia derivada de conflictos personales.