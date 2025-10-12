El veterano merenguero y líder de La Cocoband, Pochy Familia / Fuente externa.

Santo Domingo.-El veterano merenguero y líder de La Cocoband, Pochy Familia, advirtió este domingo que la inteligencia artificial está transformando la industria musical de una forma tan profunda que “el arte cogió un rumbo que nosotros no estamos preparados para enfrentar”.

El intérprete de «La faldita» analizó durante una entrevista los efectos de la tecnología en la creación musical y en la protección de los derechos de autor.

La inteligencia artificial irrumpe en la creación musical

Familia explicó que tras participar en un taller sobre tecnología musical, quedó impresionado con la capacidad de programas como Suno, que pueden generar temas completos en cuestión de segundos.

“Hay un software que se llama Suno; en menos de cinco minutos yo tengo quince versiones de simple y llanamente una idea, y te sale grabado”, relató el artista al ser entrevistado en Reseñas, el podcast.

A su entender, estas innovaciones pueden facilitar el proceso creativo, pero también ponen en riesgo el valor del trabajo humano.

“Ya producir un tema perdió su encanto, ese reto de tú hacerlo, porque ya te lo pueden producir setenta”, afirmó el creador de clásicos como «El domingo se hizo para beber«.

El músico recordó que la historia demuestra que la tecnología siempre ha cambiado la manera de hacer arte.

“Cuando surgió el fonógrafo, hubo desempleo masivo de músicos. Con los avances tú no puedes irte en contra, porque eso no lo va a detener nadie”, enfatizó.

Los derechos de autor, un reto que vuelve a empezar

Durante la conversación, Pochy Familia reveló que ha regrabado más de 60 temas de La Cocoband con el fin de recuperar el control de sus másteres, y advirtió que muchos artistas no cuentan con los recursos para hacerlo.

“Hoy los artistas estamos regrabando todos nuestros másteres, pero no todo el mundo tiene la capacidad económica de volver a un estudio de grabación y grabar todos sus másteres”, señaló.

Nuevo proyecto educativo para jóvenes músicos

El reconocido merenguero también compartió detalles de su nuevo proyecto educativo: un estudio móvil dentro de un autobús, destinado a promover el aprendizaje musical en las escuelas y comunidades fronterizas.

“Hicimos un acuerdo con la OMSA, nos dio un autobús, le sacamos todos los asientos e hicimos dentro del autobús un estudio de grabación. Vamos para las escuelas Ramón Orlando, Dionny Fernández; eso se llama Sonando”, comentó.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Pochy Familia continúa desarrollando iniciativas vinculadas al merengue y a la formación de jóvenes músicos en el país.