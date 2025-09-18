SANTO DOMINGO.- El Poder Judicial Dominicano informó este jueves que el Tribunal de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de La Vega no ha recibido ni ha concedido ninguna petición de medio libre a favor de Kelvin Francisco Núñez Morel (Kanqui), quien cumple condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, de Moca.

La aclaración consta en una certificación emitida este 18 de septiembre de 2025 por la Secretaría del referido tribunal.

El 8 de junio de 2021, el Primer Tribunal Colegiado de Santiago condenó a Núñez a 12 años de prisión por violar el artículo 331 del Código Penal Dominicano, que tipifica el delito de violación sexual, según la sentencia número 371-03-2021-SSEN-00073. La pena fue ratificada el 1 de abril de 2022 por la Primera Sala de la Corte de Apelación de Santiago.

Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia, en su Segunda Sala, rechazó el recurso de casación interpuesto por el condenado y dictó la sentencia SCJ-SS-23-0215, de fecha 28 de febrero de 2023.

El 7 de junio de 2024, el Tribunal de Ejecución de la Pena de Santiago autorizó el traslado de Núñez desde el Centro de Corrección Rafey Hombres (Santiago) al Centro de Corrección La Isleta (Moca).

Poder Judicial desmiente

Finalmente, este 18 de septiembre de 2025, la Secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega certificó que en ese tribunal no consta registrado ningún nuevo proceso judicial a nombre de Kelvin Francisco Núñez (Kanqui).