El coordinador general Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la Organización de Estados Americanos (PIFJOEA), Juan Carlos Roncal; y el director general de Administración y Carrera Judicial, Jhonattan Toribio, durante la firma del acuerdo. / Poder Judicial.

Santo Domingo.– La Organización de los Estados Americanos (OEA), a través del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (PIFJ), y el Poder Judicial dominicano suscribieron este viernes un convenio marco de colaboración orientado a promover el acceso a la justicia en comunidades apartadas y en situación de vulnerabilidad.

El acto fue encabezado por el magistrado Samuel Arias Arzeno, juez de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), y contó con la firma de Juan Carlos Roncal, coordinador general del PIFJ/OEA, y Jhonattan Toribio, director general de Administración y Carrera Judicial, durante una ceremonia celebrada en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia.

Al pronunciar las palabras centrales, Arias Arzeno resaltó la importancia del acuerdo y sostuvo que los facilitadores judiciales son líderes comunitarios que, de manera voluntaria, colaboran en sus comunidades promoviendo una justicia de paz, oportuna y cercana a las personas.

Explicó que su función se centra en trabajar con las comunidades más vulnerables y de difícil acceso, brindando asesoría sobre temas básicos y fomentando el diálogo, la paz y la convivencia social.

Compromiso de la OEA con el fortalecimiento institucional

de su lado, Esteban de la Torre, representante de la OEA en la República Dominicana, reafirmó que “una justicia cercana, confiable y accesible a la cual el Poder Judicial aporta una herramienta más con la implementación de este programa, no solo amplía las oportunidades de las personas, sino que también consolida las bases sobre las cuales se construyen sociedades más equitativas y en paz”.

Asimismo, agregó que la llegada de los facilitadores permitirá resolver conflictos de baja intensidad en las comunidades, destacando que se trata de “un trabajo desinteresado, innovador y que da cabida a las resoluciones alternas de conflictos”.

Nace el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales

El acuerdo contempla la formalización del inicio del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales en el país, bajo el marco del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (PIFJ/OEA).

A través de estos facilitadores, el servicio busca acercar la justicia a la ciudadanía, impulsar el diálogo como vía de resolución de conflictos y consolidar la confianza en las instituciones judiciales.

El juez de la Suprema Corte de Justicia, Samuel Arias Arzeno, el representante de la OEA en la República Dominicana, Esteban de la Torre, el coordinador general Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la Organización de Estados Americanos (PIFJOEA), Juan Carlos Roncal; y el director general de Administración y Carrera Judicial, Jhonattan Toribio. / Poder Judicial

En el acto estuvieron presentes embajadores acreditados en el país en representación del Reino de los Países Bajos y de la República de Italia, naciones que han apoyado a la OEA en la difusión de este programa en América. También asistieron representantes diplomáticos de otros países, así como jueces, juezas, servidores judiciales y líderes comunitarios.

Un programa con impacto regional

El Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (PIFJ/OEA) brinda asistencia técnica para el establecimiento, consolidación y optimización de servicios de facilitadores judiciales y de otros proyectos de solución alterna de conflictos.

Hasta la fecha, ha beneficiado a más de 600,000 personas en países como Costa Rica, El Salvador, Panamá, Paraguay, Honduras, Perú, Colombia, Guatemala, Argentina y Puerto Rico, a los que ahora, con la firma del acuerdo, se suma la República Dominicana.