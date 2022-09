Podría declarar

Daddy Yankee tendrá que declarar ante la policía chilena por una denuncia de estafa que se arrastra desde el 2018, informa la revista Elle sobre el artista que se encuentra en Chile agotando varios conciertos como parte de su última gira mundial.

Ante la policía

Según la publicación, mientras esté en Chile al parecer Yankee tendrá que ocupar un poco de su tiempo para declarar ante la policía chilena por una denuncia de una supuesta estafa. El caso lo lleva adelante la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) y la instancia judicial fue presentada por Cristián Argomedo, un productor local, por la eventual falsificación de instrumento privado y presentación de pruebas falsas.

Cumpleaños 50

Gwyneth Paltrow decidió celebrar su cumpleaños 50 con un desnudo. La fundadora de Goop se desvistió y se untó con polvos metálicos para una sensual sesión inspirada en “Goldfinger”, una película de James Bond dirigida por Guy Hamilton, con Sean Connery.

Gwyneth Paltrow

Al desnudo

“Lo único que sé es que me están pintando de dorado y que tengo que estar desnuda. Me siento tan bien al cumplir 50 años, y se trata de expresar esa sensación de energía y optimismo que estoy experimentando”, dijo Paltrow mientras estaba en el set, según un comunicado de prensa de Goop. “Se trata más de la mirada femenina y solo de una sensación de diversión” destacó. El fotógrafo Andrew Yee estuvo a cargo de la producción.

También te podría interesar: Romance

Quiere a Beckham

Tom Cruise supuestamente construyó un campo de fútbol en los terrenos de la sede de la Iglesia de la Cienciología en un intento de “atraer” a David Beckham para sumarlo como seguidor de la polémica iglesia, informa el portal Infobae.

Tom Cruise

Sumar famosos

Cruise estaba interesado en sumar más caras famosas a la Iglesia, incluido al ex futbolista y su esposa Victoria, según el sitio Page Six. Supuestamente Cruise prometió que construiría un campo de fútbol de “nivel profesional” en la sede de Gold Base en California para conseguir una visita de Beckham. Sin embargo, el viaje nunca se concretó. La publicación afirmó que Mike Rinder, un ex empleado quien detalló la construcción en su nuevo libro.