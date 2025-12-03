Kairo Worship cerrará gira con una noche de adoración inolvidable en Santo Domingo

La destacada agrupación de adoración contemporánea Kairo Worship anunció oficialmente que la ciudad de Santo Domingo será el escenario del gran cierre de su exitosa gira internacional Hermoso Momento World Tour 2025.

El concierto final tendrá lugar el viernes 12 de diciembre de 2025 en la Iglesia Cristiana (Paseo de los Periodistas, Miraflores). Junto a ellos estará la destacada cantante cristiana Chanel Nova y el reconocido cantante solista internacional Joe L. Barnes de Elevation Worship, destacado por su tema de fama mundial «Yahweh We Love You».

La presentación en República Dominicana marcará el cierre de un año histórico para la banda, que ha logrado consolidarse como una de las expresiones musicales cristianas más influyentes de habla hispana. Este evento contará con invitados especiales y una producción artística diseñada para ofrecer una noche inolvidable de adoración, excelencia musical y profunda conexión espiritual.

Un 2025 de expansión y logros

Kairo Worship inició su gira mundial en febrero de 2025 en Boston, Massachusetts, con una presentación memorable en el Lynn Memorial Auditorium. Ese punto de partida marcó la primera ruta internacional del grupo, que durante más de dos meses llevó su música a diversas ciudades de Estados Unidos.

El Hermoso Momento World Tour 2025 incluyó presentaciones en ciudades como Charlotte, Orlando, Columbus, Chicago, entre otras, en donde miles de fieles y seguidores de diferentes comunidades cristianas se reunieron para vivir noches de adoración que superaron las expectativas de la banda y de los organizadores locales.

Este recorrido fortaleció la presencia internacional de Kairo Worship y reafirmó su impacto dentro del movimiento de adoración contemporánea latina, posicionándolos como referentes espirituales y musicales.

Un mensaje que transformó vidas

Kairo Worship ha alcanzado reconocimiento mundial tras el éxito de su tema “Hermoso Momento”, una canción que se viralizó en diversas plataformas digitales, conectando profundamente con oyentes de todas las edades.

El tema inspiró un movimiento espiritual global, generando testimonios de restauración, consuelo y fe, y más adelante dio lugar a un remix junto al artista puertorriqueño Farruko, ampliando aún más su alcance.

Puedes leer: Kairo Worship lleva su música a EE. UU. con ‘Hermoso Momento’

La agrupación también ha sido reconocida por la excelencia de su propuesta musical, incluyendo dos Premios Soberano en la categoría de Mejor Música Religiosa Contemporánea, y marcando un precedente en la música cristiana dominicana.

Regreso a casa

El cierre del tour en Santo Domingo representa un retorno significativo para la agrupación, que vuelve a su país con un espectáculo que reunirá lo mejor de su repertorio, acompañado de momentos especiales preparados exclusivamente para esta fecha final.

Las boletas ya están disponibles a través de Evenllet, permitiendo al público dominicano asegurar su espacio en este esperado encuentro musical y espiritual.

Comprometidos con llevar mensaje de fe

Kairo Worship es una agrupación dominicana de adoración contemporánea conformada por jóvenes músicos y ministros cristianos comprometidos con llevar un mensaje de fe, esperanza y renovación espiritual. Su propuesta musical combina sensibilidad artística, letras profundas y una experiencia de adoración que ha trascendido fronteras.