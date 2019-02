Venezuela refrendó la denuncia de Cuba sobre la supuesta utilización del país para preparar una intervención en su territorio. ¿Tendrá pruebas?.

¿Presentará cartas credenciales el embajador designado por Juan Guaidó aquí? Se duda que el Gobierno se meta en ese lío. ¿ O no?.

Como director del CES, tal vez monseñor Agripino Núñez Collado puede explicar las razones por las que no se firmó el pacto eléctrico. ¡Verdad!.

La primera ministra de Serbia es lesbiana y su pareja acaba de tener un bebé. Por supuesto no engendrado por ella. Que nadie se confunda.

El ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, quiere que el PRM firme el pacto eléctrico a como dé lugar. ¿Por cuál razón?.

Antes de las declaraciones de Peralta en el sentido de que Danilo es la mejor apuesta del PLD, Leonel había dicho que no hay vuelta atrás. ¿Se acuerdan?.

No sólo en Las Caobas la gente no quiere salir a ninguna hora por temor a la delincuencia. Eso se da en cualquier lugar. ¿O no es así?

La crisis en Haití redujo la afluencia al mercado binacional del miércoles en Dajabón. Cabe esperar que el conflicto no se prolongue.