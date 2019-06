La gente se ha quedado con la gana de saber el nombre del autor intelectual del atentado a David Ortiz. ¿Es tan difícil?.

Por fin ¿quién disparó a David, Ramón Martínez Pérez (Rofi) o Rolfy Ferreira Cruz (Sandy)? La Procuraduría y la Policía deben aclararlo. Si quieren.

En Bayaguana, un hombre mató de tres balazos a su expareja. Otro caso que llama a tomar nota sobre los feminicidios. ¿De acuerdo?.

Los partidos que apoyan a Leonel han dado un primer paso al unirse para presentar candidatos congresuales y municipales. ¿Será el único?

The Guardian y The Washington Post se suman a los medios censurados en China. Los comunistas no comulgan con las libertades.

Entonces la ex Miss Mundo Alicia Machado ha tenido varias novias. Solo por curiosidad ¿pero habría alguna criolla en el harem?.

Siempre que no sea mucho pedir sería bueno saber de qué manera EE. UU. está comprometido con la prevención del crimen y la violencia.

Ha trascendido que el hermano del dictador coreano que fue asesinado era informante de la CIA. ¿Sería la causa de su ejecución?