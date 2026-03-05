Actualidad Policial

Detienen a tres policías y otros 3 hombres con motocicletas robadas en Las Matas de Farfán

Por
Detienen a tres policías y otros 3 hombres con motocicletas robadas en Las Matas de Farfán

La detención fue realizada por miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD) en un puesto de chequeo. / Fuente externa.

Santo Domingo.– Seis personas, entre ellas tres miembros de la Policía Nacional, fueron detenidas en flagrante delito en el municipio Las Matas de Farfán en San Juan (suroeste), cuando se desplazaban en cinco motocicletas que habían sido robadas.

La detención fue realizada por miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD) en un puesto de chequeo, luego de que los conductores de las motocicletas ignoraran la señal de alto en otro punto de control militar, lo que activó una alerta.

Posteriormente, las autoridades lograron interceptarlos y detenerlos junto a las motocicletas.

La Policía Nacional informó que profundiza las investigaciones, en coordinación con el Ministerio Público, para establecer responsabilidades en el caso.

También te puede interesar:

Operación internacional contra abuso infantil deja arrestos y víctimas en República Dominicana

La institución precisó que los tres agentes involucrados serán sometidos a procesos disciplinarios y judiciales conforme a las normas institucionales y al marco legal vigente.

El cuerpo del orden reiteró que mantiene una política de cero tolerancia frente a actos de corrupción y advirtió que cualquier miembro que incurra en prácticas contrarias a la ley será puesto a disposición de la justicia.

TEMAS: #Apresados#Policía#robo#Robo de motos
Lázaro Medina Familia

Lázaro Medina Familia

Hijo, hermano, padre, esposo y católico. Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Periodista con larga experiencia en temas de actualidad. Desde el 2015 formo parte del gran equipo de El Nacional donde me desempeño como redactor y coordinador de contenido. Previamente estuve en Telesistema 11 y El Nuevo Diario. Ganador de una Mención especial en el Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua 2024, por la serie de reportajes 'Ríos y balnearios'.