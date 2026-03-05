La detención fue realizada por miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD) en un puesto de chequeo. / Fuente externa.

Santo Domingo.– Seis personas, entre ellas tres miembros de la Policía Nacional, fueron detenidas en flagrante delito en el municipio Las Matas de Farfán en San Juan (suroeste), cuando se desplazaban en cinco motocicletas que habían sido robadas.

La detención fue realizada por miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD) en un puesto de chequeo, luego de que los conductores de las motocicletas ignoraran la señal de alto en otro punto de control militar, lo que activó una alerta.

Posteriormente, las autoridades lograron interceptarlos y detenerlos junto a las motocicletas.

La Policía Nacional informó que profundiza las investigaciones, en coordinación con el Ministerio Público, para establecer responsabilidades en el caso.

La institución precisó que los tres agentes involucrados serán sometidos a procesos disciplinarios y judiciales conforme a las normas institucionales y al marco legal vigente.

El cuerpo del orden reiteró que mantiene una política de cero tolerancia frente a actos de corrupción y advirtió que cualquier miembro que incurra en prácticas contrarias a la ley será puesto a disposición de la justicia.