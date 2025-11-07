Santo Domingo. — La Policía Nacional identificó a Jorge Luis Valerio Cleto, alias “Jorge”, como uno de los cinco presuntos delincuentes responsables del ataque armado contra agentes policiales en el sector Los Girasoles, municipio Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con el informe preliminar de investigación, Valerio Cleto es señalado como el cabecilla de una estructura criminal vinculada a múltiples hechos delictivos en la zona.

El ataque, ocurrido el pasado 6 de noviembre del presente año, se registró luego de que un grupo de individuos que se desplazaba en una jeepeta Toyota 4Runner blanca, placa G448566, abriera fuego contra los agentes tras verse involucrados en un accidente de tránsito.

La Policía exhortó a Jorge Luis Valerio Cleto a entregarse por la vía que considere pertinente, a fin de responder ante la justicia y evitar consecuencias mayores.

Asimismo, la institución hizo un llamado a la colaboración ciudadana para ofrecer cualquier información que contribuya a la localización del sospechoso. Los ciudadanos pueden comunicarse a los teléfonos (809) 682-2151, extensiones 2435, 2437 y 2441, o al número de flota 809-613-1501.

El cuerpo del orden reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana, la protección de la vida y el estricto cumplimiento de la ley, manteniendo activa la búsqueda de todos los implicados en este hecho delictivo.