Policía captura a joven tras agresión contra su madre

San Cristóbal.– La Policía Nacional arrestó en flagrante delito a un joven identificado solo como Alison, señalado por las autoridades como un reconocido delincuente, tras presuntamente intentar matar a golpes a su madre en el sector Los Coquitos de este municipio.

La víctima, identificada como Yajaira, había denunciado mediante el Sistema de Emergencias 911 que su hijo llevaba varios días agrediéndola físicamente. La rápida intervención policial permitió su detención en el mismo lugar de los hechos.

En el operativo fueron ocupados un machete y una pistola negra de juguete, objetos que, según los reportes, el joven utilizaba para amenazar y amedrentar a su madre.

De acuerdo con informaciones preliminares, la agresión estaría relacionada con la decisión de la madre de entregarlo a las autoridades, tras reconocerlo en un video viral que lo vincularía a un atraco registrado en Haina.

El caso fue puesto bajo control del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones correspondientes.