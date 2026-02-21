Puerto Príncipe. – La Policía Nacional de Haití (PNH) mató al menos a 16 supuestos integrantes de bandas criminales en la madrugada de este sábado en una «operación de envergadura» llevada a cabo en Kenscoff, sur de Puerto Príncipe, destinada a «los grupos armados que allí operan».

La intervención policial, en la que también se movilizaron unidades especializadas de la ‘Task Force’, empezó a alrededor de medianoche, aunque las hostilidades se iniciaron hacia las cuatro de la madrugada.

El balance de muertos de esta operación, en la que se utilizaron francotiradores y dos drones, todavía es parcial, indicó la Policía haitiana en un comunicado.

«Si bien la operación fue un éxito desde el punto de vista operativo, los agentes no pudieron recuperar de inmediato las armas de los asaltantes debido a la gran distancia que los separaba de la posición de los bandidos», detalló su nota.

La autoridad policial indicó que «la persecución continúa para asegurar totalmente la zona».

Además, este sábado la PNH neutralizó a dos supuestos secuestradores en el barrio de Delmas (Puerto Príncipe), según señaló en su cuenta de X: «Gracias a un seguimiento, los agentes frustraron un secuestro en curso. Los sospechosos abrieron fuego y los policías respondieron».

Haití vive una crisis política y social grave y, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en el país (Binuh), casi 6.000 personas murieron y otras 2.708 resultaron heridas en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.

Este viernes la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, advirtió que la mayor parte de las 26 bandas que operan en Haití están implicadas en tráfico de niños.