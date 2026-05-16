Policía decomisa pistola y otros artículos en cárcel de Baní

En una operación de control y seguridad desarrollada en la cárcel pública Baní-Hombres, la Dirección Regional Sur Central de la Policía Nacional realizó una requisa en la que decomisó armas, celulares, equipos electrónicos, electrodomésticos y múltiples objetos prohibidos dentro del recinto penitenciario.

Durante la requisa, las autoridades ocuparon una pistola marca Ruger P85 calibre 9 milímetros, acompañada de su cargador y 30 cápsulas, además de una considerable cantidad de objetos cuya presencia dentro del centro penitenciario está prohibida.

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Entre los artículos decomisados figuran 75 teléfonos celulares, 22 cajas de internet Wi-Fi, tarjetas SIM, cargadores, bocinas, televisores, auriculares, relojes inteligentes, consolas de videojuegos y otros dispositivos electrónicos utilizados presuntamente de manera irregular dentro del penal.

Asimismo, fueron confiscados diversos electrodomésticos encontrados en distintas áreas del recinto, entre ellos neveras, abanicos y microondas.