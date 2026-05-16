Reenvían conocimiento coerción de acusados de estafa millonaria a una finaciera

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional reenvió para el lunes el conocimiento de la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público contra otros tres hombres, apresados el viernes por su alegada vinculación a una red criminal que estafó a una financiera con más de 200 millones de pesos.

La audiencia fue reenviada por la juez Franchesca Potentini, para darle tiempo a los abogados de los imputados a que tomen conocimiento del expediente.

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El órgano acusador pidió que el caso sea declarado complejo. El nombre de la financiera todavía no ha sido revelado por las autoridades.

Los arrestados son Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán.

Conocimiento de coerción

Ya el Ministerio Público solicitó que se declare el proceso de tramitación compleja y que se imponga un año de prisión preventiva contra los imputados Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña, los primeros en ser arrestados por su vinculación al caso, durante un amplio operativo desarrollado en el Gran Santo Domingo.

La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, confió en que el sistema de justicia impondrá doce meses de prisión preventiva a los imputados por la gravedad y multiplicidad de hechos que cometieron.

“La calificación jurídica es violación a la Ley de Alta Tecnología, lavado de activos, y, también, estafa”, dijo Tavárez Gil, quien informó además sobre la entrega de los últimos tres imputados.

Tavárez Gil encabeza el equipo litigante que representa al Ministerio Público junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó la audiencia de los primeros seis sometidos para el próximo lunes, 18 de mayo de 2026, luego de acoger una solicitud de las defensas técnicas.

Los primeros imputados sometidos a la justicia fueron arrestados el miércoles durante un amplio operativo desplegado en el Gran Santo Domingo por estar involucrados en la red criminal que se dedicaba a captar a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y estafar a la citada entidad financiera.

El grupo también es imputado por los tipos penales de estafa agravada, estafa simple y robo asalariado.

El operativo, realizado en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética, Dicat, adscrita a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, incluyó nueve allanamientos simultáneos realizados en el Distrito Nacional y los municipios de Santo Domingo Este y Norte, de la provincia Santo Domingo.

Durante las labores las autoridades ocuparon tres vehículos de alto valor económico, más de veinticinco relojes de marcas suntuosas, incluyendo Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, diversas prendas de valor, la suma de RD$408,186 en efectivo, así como más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.