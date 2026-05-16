Unapec gradúa a 798 profesionales, la mayoría mujeres

La Universidad APEC (Unapec) celebró su Graduación Extraordinaria 2026 en la que 798 estudiantes recibieron sus títulos en los niveles de Técnico Superior, Grado y Posgrado, en una ceremonia solemne en el auditorio Monseñor Amancio Escapa de la Casa San Pablo, en la que reafirma el compromiso institucional con la formación de profesionales para el desarrollo del país.

Con esta promoción, la universidad eleva a 51,045 el total de egresados formados a lo largo de su trayectoria académica, consolidando su impacto en la educación superior dominicana.

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La investidura se llevó a cabo en tres tandas, organizadas para garantizar el desarrollo ordenado del acto. La Facultad de Negocios concentró la mayor proporción de graduandos, con un 57.8 % del total, seguida por la Facultad de Artes y Comunicación (18.3 %) y la Facultad de Ciencias e Ingenierías (16.4 %).

En cuanto a la distribución por nivel académico, el Grado representó el mayor volumen de titulados con 534 profesionales (67 %), mientras que el Posgrado alcanzó 262 egresados (33 %), evidenciando el crecimiento sostenido de la oferta académica especializada de la institución.

Un total de 211 graduandos fue reconocido con honores académicos, siendo la distinción Magna Cum Laude la de mayor incidencia, lo que refleja el alto nivel de desempeño alcanzado por los estudiantes durante su formación.

Durante el acto, también fueron distinguidos como mejores graduandos dos estudiantes que alcanzaron el índice académico perfecto de 4.00, quienes pronunciaron los discursos en representación de la promoción, resaltando el valor del esfuerzo, la disciplina y la excelencia.

Desde el punto de vista demográfico, la promoción estuvo integrada mayoritariamente por mujeres, con un 58.5 % del total de egresados, y contó con representación de diversas nacionalidades, lo que reafirma el carácter inclusivo y diverso de la comunidad académica.