Pamela Sued deja claro que no le gusta la controversia

Santo Domingo.- La comunicadora Pamela Sued respondió con firmeza a los comentarios surgidos durante una reciente emisión del programa Solo Para Mujeres, donde Zoila Luna insistió en recordar un supuesto incidente ocurrido durante la etapa de Pamela en concursos de belleza.

Mientras Sued hablaba de manera positiva sobre su experiencia en los certámenes y defendía el compañerismo que aún mantiene con varias exreinas y amigas del medio, Zoila intervino varias veces mencionando una historia sobre un presunto encierro en un baño durante aquellos años. La conductora trató de mantener la calma y dejó claro que no quería alimentar controversias ni conflictos del pasado.

“Yo soy anti controversia”, expresó Pamela en medio de la conversación, mostrando incomodidad ante la insistencia sobre el tema. También reiteró que guarda buenos recuerdos de esa etapa y que no tiene experiencias negativas que destacar sobre el mundo de los concursos.

Puedes leer: Pamela Sued dice adiós a ‘Pamela Todo Un Show’ tras casi 10 años

Las declaraciones han generado reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios defendieron la postura de Pamela Sued por intentar mantener la entrevista en un tono respetuoso y alejado del escándalo.

Se recuerda que la comunicadora ya había demostrado anteriormente que no teme defenderse públicamente cuando considera que se está afectando su imagen. En otro episodio reciente, Pamela enfrentó directamente a un comunicador durante una alfombra roja, pidiéndole que le dijera “en la cara” los comentarios negativos que supuestamente había hecho sobre ella.