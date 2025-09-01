Santo Domingo.- La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, informó que apresó a uno e identificó a otros dos de los presuntos responsables del triple homicidio ocurrido la madrugada de este lunes en el sector Libertador de Herrera, donde tres reconocidos delincuentes fallecieron y otro resultó herido por disparos de arma de fuego.

El detenido fue identificado como Óscar Enrique Ortega, a quien se le ocupó un arma de fuego que portaba de manera ilegal. Ortega permanece bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Las investigaciones permitieron además identificar a Óscar Alberto Feliz Marte (a) Barba Negra, quien se mantiene prófugo y es buscado activamente, así como a un tercer implicado, conocido como Migue.

En el hecho perdieron la vida José Eduardo Ciprián Lebrón (a) Chuki, de 35 años; Luis Javier Santana Asencio, de 38; y José Antonio Ovalles Martínez (a) Toni Papeleta, de 47, todos por múltiples heridas de bala. José Adonis Pérez García permanece ingresado en un centro de salud.

La Policía Nacional reiteró que continúa realizando investigaciones, levantando evidencias y entrevistando testigos, con el objetivo de localizar y apresar a todos los implicados en este caso.

La Policía Nacional trabaja de manera permanente en coordinación con el Ministerio Público para garantizar la seguridad ciudadana y fortalecer la prevención y persecución del delito en todo el territorio nacional.