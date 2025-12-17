Sede de la Policía en Santiago de los Caballeros.

SANTIAGO.-El Comando Regional Cibao Central de la Policía informó que investiga las circunstancias en las que un hombre murió tras recibir varios balazos luego de ser sorprendido en una finca agrícola del municipio de Villa González, al norte de esta provincia.

La víctima fue identificada como Cristofer Peña (Omin ), de 28 años y quien falleció a causa de varias heridas de arma de fuego.

Para fines de investigación la Policía dijo que tiene bajo arresto al propietario dela finca, ubicada en la comunidad de Quinigua, Villa González.

Mientras que el cadáver de Peña fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), para fines de autopsia.

El suceso ocurrió la noche del pasado lunes y junto al cadáver fueron encontrados varios racimos de plátano que se presumen fueron sustraídos por el occiso.