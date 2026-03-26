Puerto Plata. – La Policía Nacional informó que un joven señalado como presunto antisocial murió tras enfrentarse a tiros a una patrulla en el sector Haití de esta provincia.

El fallecido fue identificado como Ángel Fermín Valdez, alias “El Mudo”, de 19 años, quien perdió la vida mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud, tras resultado.

De acuerdo con el informe preliminar, agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) realizaron labores de patrullaje en la calle Palma Sola, con el objetivo de localizar armas de fuego ilegales, cuando observaron a Valdez en compañía de otra persona.

Las autoridades indicaron que, al notar la presencia policial, el joven presuntamente sacó un arma de fuego y disparó contra los agentes, quienes respondieron a la agresión, hiriéndolo de gravedad.

En tanto, el acompañante del hoy occiso logró escapar del lugar, por lo que su identidad aún no ha sido establecida.

La Policía Nacional informó que el caso se encuentra bajo investigación para esclarecer todos los detalles del hecho.