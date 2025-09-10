Santiago, RD.– Cinco hombres fueron abatidos la tarde de este miércoles durante un presunto enfrentamiento a tiros con agentes de la Policía Nacional en el sector La Barranquita, en Santiago de los Caballeros.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se produjo tras una persecución iniciada cuando el grupo de supuestos delincuentes intentaba perpetrar un atraco. Hasta el momento, solo uno de los fallecidos ha sido identificado como Edward Bernardo Peña Rodríguez.

Los individuos se desplazaban en un automóvil y fueron alcanzados por una patrulla policial, lo que desencadenó el tiroteo frente a un edificio de apartamentos y locales comerciales en la zona.

En la escena, las autoridades ocuparon varias armas de fuego, entre ellas un fusil que presuntamente portaban los abatidos.

Miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y de la Policía Científica realizaron el levantamiento de los cuerpos y la recolección de evidencias, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del hecho.