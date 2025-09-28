Durante el levantamiento en la zona, técnicos de la Policía Científica recolectaron diversas evidencias.

Santo Domingo Norte.– La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, apresó a un hombre de 57 años acusado de ultimar a un niño de 10 años, cuyo cuerpo fue encontrado este domingo en un área boscosa del sector Los Pinos, en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.

El niño fue identificado como Y.P., hijo de una mujer de 30 años residente en Santo Domingo Este.

Según el acta de levantamiento de cadáver, el cuerpo presentaba un trauma en la región del cuello. El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar la causa exacta de la muerte y descartar o confirmar la existencia de abuso sexual.

El detenido fue identificado como José Antonio Glass, alias “Yoyon”, señalado como responsable del hecho mediante el análisis de cámaras de seguridad y fuentes humanas.

Durante el levantamiento en la zona, técnicos de la Policía Científica recolectaron diversas evidencias, incluyendo una bola de baloncesto color mamey, prendas de vestir y otros objetos que serán analizados como parte del proceso investigativo.

La Policía Nacional y el Ministerio Público expresaron su solidaridad con los familiares de la víctima y reiteraron su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida, integridad y seguridad de los niños, niñas y adolescentes.

La institución mantiene abierto el proceso de investigación, en coordinación con el Ministerio Público, para esclarecer completamente el caso y garantizar que el responsable reciba las sanciones correspondientes.

Antecedentes

Durante las pesquisas, los oficiales detectaron que Glass (alias “Yoyon”) había sido apresado en 2009 y condenado a 15 años de prisión por agredir sexualmente a un menor.