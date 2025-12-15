SANTO DOMINGO.– La Dirección General de la Policía Nacional informó que un total de 535 miembros de la institución fueron puestos en honrosa condición de retiro, tras haber cumplido el tiempo reglamentario de servicio, como parte de los procesos ordinarios de gestión y renovación del personal.

La medida incluye a oficiales superiores y subalternos, entre ellos coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes, primeros y segundos tenientes, así como a personal alistado y asimilado.

De acuerdo con la información oficial de la Policía, 504 de los retirados solicitaron su salida de manera voluntaria, conforme a las disposiciones legales vigentes, lo que en algunos casos implicó el ascenso al grado inmediato superior.

Los 31 restantes fueron retirados por causas establecidas en la normativa institucional, como antigüedad en el servicio, edad reglamentaria o permanencia en el grado.

La Policía Nacional destacó que estas decisiones se enmarcan en los procesos regulares de fortalecimiento institucional, orientados a la renovación del personal y a la dignificación de la carrera policial, al tiempo que se reconoce el servicio prestado por los miembros que concluyen su trayectoria en la institución.

Asimismo, reafirmó su compromiso con el respeto a los derechos adquiridos y las garantías legales del personal policial que pasa a retiro.