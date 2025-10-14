Policía Nacional lanza primer torneo infantil de fútbol callejero

La Policía Nacional celebrará este sábado 18 de octubre el Primer Torneo Infantil Interbarrial de Fútbol Callejero 3×3, en la calle Respaldo José Martí del sector Capotillo, con la participación de 12 equipos masculinos y 4 femeninos provenientes de diversos barrios del Distrito Nacional.

Este evento deportivo, estará dedicado a la Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y cuenta con el respaldo de la Federación Dominicana de Fútbol (FEDOFÚTBOL) y la Asociación de Fútbol del Distrito Nacional (AFDN), que busca fomentar la integración comunitaria y el desarrollo de valores como la disciplina, el respeto y la convivencia pacífica en niños y adolescentes.

“Buscamos que los niños jueguen fútbol en cualquier rincón del barrio, sin importar la falta de canchas. Por eso promovemos el formato 3×3 en espacios reducidos como una calle o una habitación”, expresó el General Jacobo Mateo Moquete, Director de Deportes de la Policía Nacional.

La iniciativa, fue impulsada por el Director General de la Policía Nacional, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, ha sido bien recibida por autoridades del fútbol nacional, quienes han elogiado la integración del deporte como herramienta para el cambio social en los sectores populares.

Recorrido en Capotillo

Como parte de los trabajos de organización, el General Mateo Moquete realizó un recorrido por las calles del Ensanche Capotillo, junto a Jorge Domínguez Michelén, presidente de la AFDN, y su vicepresidenta Yanet Rivera, promoviendo la actividad y supervisando los espacios donde se desarrollará el torneo.

Durante la visita, también participaron:

Julián Suero, Director de Deportes del Ministerio de Interior y Policía

Danny Pérez (Cambumba), del Club Tierra Santa

Ramón Jiménez y Diego César, del Club Centro para el Desarrollo de Capotillo (CDC)

Diversos dirigentes comunitarios que se han sumado con entusiasmo al evento

Barrios Participantes

Entre los barrios que competirán están: Cristo Rey, Villa Juana, Gualey, Guachupita, Los Guandules, La Ciénaga, 27 de Febrero, María Auxiliadora y Capotillo.

Como invitado especial participará la Escuela Bauger, reconocida por su experiencia en la formación futbolística de jóvenes talentos.