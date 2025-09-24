Santo Domingo.- La Policía Nacional y el Ministerio Público dominicanos afirmaron este miércoles que profundizaron las investigaciones sobre la muerte de un ciudadano español, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un vehículo en una zona rural de una provincia en el noroeste del país.

Las autoridades dijeron en una nota que el cuerpo sin vida de Antonio Jiménez López fue hallado el pasado sábado sentado en el asiento del chofer de un vehículo todoterreno, en la carretera La Trujillista, en el distrito municipal de Maizal, en la provincia e Valverde.

En el lugar se colectaron diversas evidencias, entre ellas un pasaporte, documento de identidad español, licencia de conducir, 17.100 pesos dominicanos y monedas extranjeras.

El cadáver presentaba una herida de bala en la región temporal izquierda con salida por el pabellón auricular derecho, lo que le provocó hemorragia interna.

La Policía agregó que el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.