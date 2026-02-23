Santo Domingo.– La Policía Nacional dispuso el reforzamiento y redoble de las labores preventivas en todo el territorio nacional, especialmente en zonas consideradas vulnerables, tras el apagón masivo registrado desde la mañana de este lunes.

La medida fue adoptada por instrucciones del director general de la institución, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y prevenir posibles hechos delictivos ante la interrupción del servicio eléctrico.

Zonas priorizadas

Entre las áreas que han sido objeto de mayor vigilancia figuran los entornos bancarios, supermercados, plazas comerciales y principales arterias comerciales, así como el Metro de Santo Domingo, considerados puntos de alta concentración de personas y dinamismo económico.

La información fue ofrecida por el vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, quien explicó que la disposición procura fortalecer la presencia policial en espacios estratégicos para mantener el orden público.

Miembros de la PN en las afueras de la plaza comercial Sambil Agentes de la PN apostados en la sucursal del Banco de Reservas, avenida San Martín Policías vigilan alrededores de la parada del metro cnel. Rafael Thomas Fernández

Integración de personal administrativo

Pesqueira indicó que la medida incluye la integración del personal administrativo a las labores operativas, quienes han sido puestos a disposición para sumarse a los patrullajes preventivos en distintas demarcaciones.

Desde la sede central de la Policía Nacional se coordinan las acciones estratégicas destinadas a incrementar la vigilancia en puntos de alta circulación.

Asimismo, se informó que el director general se encuentra supervisando personalmente en el terreno el desarrollo de los operativos, acompañado de un equipo de oficiales superiores, como parte del seguimiento directo a las disposiciones adoptadas.