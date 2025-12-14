SANTO DOMINGO ESTE.– La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, informó el apresamiento de una mujer y la identificación de tres reconocidos delincuentes como presuntos responsables del ataque a tiros ocurrido en el sector Simónico, de Villa Duarte, Santo Domingo Este, en el que un niño de 10 años perdió la vida y dos mujeres resultaron heridas por impactos de bala.

Como parte de las investigaciones, fue arrestada mediante orden judicial Ileana Hanoy de los Santos Balbuena, de 38 años, señalada como la persona que facilitó la jeepeta marca Kia Sorento, color negro, utilizada por los autores materiales para desplazarse antes y después de la balacera.

La institución del orden identificó como prófugos a Jorge Alberto Ozuna Marte, alias “Gungún”; Gabriel Pérez Gómez, alias “Gaby”, y Albert Ricardo Peña Féliz, alias “La Pipa”, quienes son considerados los presuntos responsables directos de la balacera. Las autoridades indicaron que se mantienen activos los operativos de localización y captura de los señalados.

La Policía Nacional advirtió que los prófugos están fuertemente armados y los exhortó a entregarse por la vía que consideren pertinente para responder ante la justicia por los hechos que se les imputan.

De acuerdo con el informe oficial, el ataque se produjo la noche del 11 de diciembre, cuando los agresores descendieron del vehículo y realizaron múltiples disparos, causando la muerte del niño Josué Rodne, de 10 años. En el hecho también resultaron heridas María Mercedes Arias Amador, de 63 años, quien posteriormente falleció a causa de las lesiones, y Marie Benítez Rodne, de 47 años, quien permanece con heridas de bala.

La Policía Nacional reiteró que continúa profundizando las investigaciones en coordinación con el Ministerio Público y llamó nuevamente a los implicados que permanecen prófugos a entregarse para enfrentar el proceso judicial correspondiente.