Policía y DIGESETT investigan accidente de unidad patrullera que dejó un muerto en Villa González

VILLA GONZÁLEZ.– La Policía Nacional y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) investigan un accidente de tránsito ocurrido la noche del sábado en la comunidad El Limón, municipio Villa González, provincia Santiago, donde una unidad patrullera resultó involucrada, dejando un fallecido y dos personas lesionadas.

Según los datos preliminares, la unidad policial colisionó con una yipeta y una motocicleta que estaban estacionadas en el lugar mientras realizaba labores de prevención. La institución lamentó el hecho y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

La persona fallecida fue identificada como Ángel Miguel Santos Espinal, mientras que Starling Adolfo Martínez Giraldo permanece recibiendo atenciones médicas.

Los vehículos involucrados son una yipeta Bestune T55, placa G734622, una camioneta Mazda BT-50 ficha 7518 asignada a la patrulla conjunta Policía–ERD, y una motocicleta Tauro CG, placa K0093583. Los conductores de la yipeta y la motocicleta resultaron ilesos.

La Policía y la DIGESETT profundizan en las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

De manera paralela, las autoridades indagan en los hechos de vandalismo registrados después del suceso, cuando un grupo de personas atacó y dañó la unidad policial e intentó agredir a los agentes. Hasta el momento, 12 personas han sido detenidas por estos incidentes.