Santo Domingo.– Ante los más recientes acontecimientos vinculados a posibles actos de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) reafirmó su compromiso con la transparencia, la ética y el Estado de Derecho como pilares del desarrollo nacional.

La entidad condenó cualquier acción ilícita que afecte los recursos públicos y la confianza ciudadana, reiterando que históricamente ha procurado investigaciones completas y responsables. En ese sentido, exigió que todas las denuncias sean investigadas con rigor e imparcialidad, identificando responsables, recuperando fondos y aplicando las sanciones que correspondan. Destacó además que esta lucha debe trascender intereses particulares y contribuir al fortalecimiento institucional.

El CONEP también defendió plenamente el respeto al debido proceso, advirtiendo que ninguna acción de justicia debe desvirtuarse en persecución política ni en juicios mediáticos. Señaló que la garantía de derechos, la objetividad y la verdad deben guiar cada paso del sistema de justicia.

Finalmente, la organización afirmó que el país debe avanzar con decisión en reformas y mecanismos de control que garanticen transparencia y confianza en la gestión pública, con miras a lograr un país más íntegro, competitivo y próspero para todos.