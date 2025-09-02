Pollo fresco: ¿por qué varían tanto los precios en barrios? Hoy se vende hasta a $110.00 la libra

El precio de la libra de pollo varía de un barrio a otro./Foto Guillermo Burgos

El precio de la libra de pollo fresco se vende hoy entre RD$75 y RD$90 pesos en los mercados, en las polleras se encuentra entre RD$80 y RD$85, mientras que en colmados el precio varía entre RD$85 y RD$110.

La fluctuación de los precios de esta carne depende del barrio y del establecimiento en el que se expende la principal fuente de proteína del pueblo dominicano, después del huevo.

En el ensanche La Fe, el emblemático puesto de pollos de Nao, entre las calles Francisco Villaespesa y Juan Alejandro Ibarra, vende la libra a 90 pesos. A dos esquinas, en el mismo sector, el colmado Deysi vende la carne a 110 pesos.

“No lo he subido porque he aguantado el precio hasta 15 pesos, 1,500 pesos por quintal», declaró Nao, propietario del puesto, quien señaló que en las últimas semanas vende menos pechuga y más “pico y pala”, es decir, patas y cocotes.

Variación de precios del pollo afecta la comercialización en barrios de la capital dominicana

Durante un recorrido por barrios de la capital, El Nacional constató que en polleras de Villa Juana la libra del producto alimenticio se vende a 80 pesos y en Villa Consuelo a 90 pesos, en el mercado.

“La venta de pollo está floja. No se está vendiendo, porque no hay dinero en la calle”, comentó Antony Lanchares, propietario de la pollera Antony, en Villa Juana.

En colmados de Cristo Rey, la libra de pollo se comercializa entre RD$85 y RD$95, como es el caso del colmado Ana María, cuyo dependiente Wellington, dice que “la venta está medio lenta”.

En La Zurza, el colmado Molina vende la libra del ave a RD$85, mientras que en otros el precio puede llegar a RD$90.

En el mercado de Los Guandules, próximo al puente Francisco del Rosario Sánchez (el de La 17), el precio de la libra del ave oscila entre RD$80 y RD$85, mientras que en el mercado de La Feria Ganadera, los compradores consiguen el pollo entre RD$75 y RD$80.