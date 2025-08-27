Santo Domingo.- Ciudadanos residentes en diferentes sectores de la capital dominicana se quejaron por el aumento del precio de la carne de pollo, que se vende entre 75 y 90 pesos la libra en los puestos de venta.

La situación afecta a personas de bajo ingreso económico, que tienen el pollo como una de sus principales fuentes alimenticias.

La libra de pollo se vende entre 75 y 90 pesos, un costo elevado para los consumidores

“Aquí lo estamos vendiendo a 90, porque nos aumentaron el precio, y para ganarle algo, tenemos que ofertarlo así”, dijo el propietario de un puesto de distribución ubicado en Villa Mella.

En otros lugares, la libra de pollo se vende entre 75 y 85 pesos, lo que es considerado un precio muy elevado, tomando en cuenta la alta demanda de ese producto en los barrios populares.

“El pollo no debiera venderse a más de 50 pesos, porque no tenemos que importarlo y siempre hay mucha producción”, opinó el comerciante Danilo Ramírez, del mercado de Los Mina.

La carne del ave y cerdo son las de mayor consumo en el país, pero en los últimos dos años su precio se ha elevado, lo que ha obligado a muchas familias a sustituir ambos productos por huevos y berenjena.