Por muerte de mujer en Villa Altagracia van a prisión preventiva marido y tío de la víctima

La jueza Sulgeni Rosario Mena, de la Oficina de Atención Permanente de Villa Altagracia, dictó este martes tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Nazario Mercedes, conocido como «Bolívar,» y Obispo Carmona Moreta, ambos acusados del asesinato de Yesica Figueroa.

La medida ordena que los imputados cumplan este período en la cárcel de Najayo Hombres, en San Cristóbal, mientras avanza la investigación del caso.

Según la acusación del Ministerio Público, Nazario Mercedes es señalado como el presunto autor material del homicidio de Figueroa, quien era su pareja sentimental, mientras que Obispo Carmona Moreta, tío de la víctima, habría colaborado en la ejecución del crimen. La relación familiar entre los involucrados ha causado gran conmoción en la comunidad, dada la naturaleza del delito y los lazos personales de los implicados.

El abogado defensor de ambos acusados, Juan Moreno Severino, ofreció declaraciones a los medios tras la audiencia, en las que sostuvo que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no son concluyentes para justificar la prisión preventiva.

Con relación a Nazario Mercedes, el abogado argumentó que las pruebas no establecen una conexión directa para implicarlo en el asesinato de Figueroa, por lo que, a su juicio, las evidencias de la fiscalía podrían no ser suficientes para sostener una acusación formal en un juicio. En cuanto a Obispo Carmona Moreta, el defensor afirmó que este había “alertado a las autoridades” en ocasiones previas sobre problemas en la relación entre Nazario y Yesica, lo cual, según él, demuestra una intención de proteger a la víctima, no de participar en el crimen.

Por su parte, el Ministerio Público defendió la medida de coerción y argumentó que Mercedes y Carmona Moreta representan un riesgo de fuga, además de que su libertad podría afectar la investigación en curso. La fiscalía presentó un conjunto de evidencias, incluyendo testimonios de vecinos y familiares que describen un historial de conflictos entre la pareja, lo cual, según las autoridades, podría indicar una posible motivación para el crimen.

Este caso ha despertado gran interés y preocupación en la comunidad de Villa Altagracia. Varios grupos de derechos humanos han solicitado un proceso judicial transparente y justo tanto para la familia de Yesica Figueroa como para los acusados.

El Ministerio Público espera recabar más pruebas durante el período de prisión preventiva, las cuales podrían ser fundamentales para la presentación formal de la acusación ante el tribunal.

En medio de las acusaciones, Mercedes ha negado rotundamente su implicación en el asesinato, a pesar de que, según informes de la Policía Nacional, habría confesado el crimen al ser arrestado.

Este último caso de feminicidio tuvo lugar el miércoles 6 de noviembre en Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, y Mercedes fue posteriormente trasladado a la Oficina de Atención Permanente, donde insistió en su inocencia y mostró calma ante las acusaciones en su contra.