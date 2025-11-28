SANTIAGO.-Una jueza del Tribunal de Atención a los servicios Permanentes del distrito judicial de aquí impuso ayer tarde tres meses de prisión preventiva contra dos hombres, por su vinculación con el asesinato de una mujer mientras se encontraba en un centro de diversión de la Zona Sur, el pasado 16 de los corrientes.

La jueza Iris Borgen acogió en todas sus partes la solicitud del Ministerio Público para colocarle tres meses de prisión preventiva a los imputados Yordy Parra López y Luis Ramón Martínez, por la muerte a causa de un balazo en la cabeza de Jennifer Rodríguez de González.

De acuerdo a lo dispuesto por la magistrada, los imputados deberán cumplir su pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey-Hombres, de esta ciudad.

El pasado domingo 16 de los corrientes, mientras la mujer se encontraba en un centro de diversión en la avenida Hispanoamericana, varios hombres llegaron al lugar para cometer un asalto y en medio de la situación, fue que la mujer resultó herida.

Asimismo, los imputados resultaron lesionados, al igual que un segundo teniente de la Policía Nacional que estaba en el lugar como seguridad de un parroquiano.

Los abogados Iván Ariel Tejada y Luis Acosta, de la familia de la víctima expresaron su inconformidad con la medida tomada por la jueza, ya que no declaró el caso complejo.