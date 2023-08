De verdad que no me canso de pensar y reflexionar el porqué las autoridades dominicanas responsables de los pasos fronterizos y chequeos por aire, mar y tierra, cuando se produce cualquier incautación de mercancía o detención de un inmigrante irregular todo se queda en el anuncio noticioso o apresamiento inicial.

No comprendo por qué no aparece una autoridad de la índole y categoría que sea, que tenga el valor y el decoro suficiente para llegar hasta el final y desentrañar el circuito mafioso que hace posible que este tipo de acciones no la detenga nadie.

Esto pasa a diario, y vemos como en los medios de comunicación se presentan como trofeos los miles de ciudadanos haitianos que son detenidos diariamente tratando de entrar de manera irregular a territorio dominicano. Cuando observamos eso, a mí me llegan a la cabeza las siguientes preguntas, ¿Cuál es la razón por la que a la opinión pública no se le explica de manera detallada de donde vienen esos autobuses, minibuses, camionetas, automóviles y otros medios de transporte cargados de extranjeros ilegales?.

¿Por qué no se profundiza tratando de averiguar con los conductores y las empresas propietarias de esos vehículos, donde recogieron los pasajeros y quien los lleva a esos lugares que le resultan tan efectivo a ellos para llegar hasta territorio dominicano?.

Todo está más que claro, los actores están visibles; ¿por qué no se actúa de manera seria contra aquellos que se le supone son los responsables de detener eso?, ¿por qué se permite que mofen al Señor Presidente Luis Abinader y a todos los sectores que se pronuncian en contra de esa acción ignominiosa?.

¿Son tan poderosos e impenetrables los intereses que se mueven alrededor de esa dinámica mafiosa que no permite que el brazo del Estado dominicano la haga desaparecer de la vista de todos dominicanos que sueñan con que este país sea adecentado?

¿Cuál es la razón de que todo se queda en la superficie, y no se haga una investigación como Dios manda, para que no se siga con el “jueguito” de que leamos en los diarios que se deportaron 5 mil inmigrantes ilegales en una semana y en ese mismo momento esas mismas mafias estén penetrando el triple de esa cantidad? Así no.