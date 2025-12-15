Por todo lo alto

La mayoría de los casi tres millones de dominicanos residentes en el exterior daría la vida por regresar a su país para disfrutar junto a los suyos los días de Navidad y Año Nuevo, pero muchos no podrían venir por temor a la política antiinmigratoria del presidente Donald Trump o por a la crisis de empleos en Estados Unidos.

Aun así, una gran cantidad de los dos millones 874 mil 124 compatriotas que residen en el extranjero, preparan sus maletas rumbo a dominicana o ya están aquí, gran parte procedente desde Nueva York y otras ciudades del este estadounidense.

El Gobierno dispuso una gracia tributaria consistente en la exoneración por un valor de hasta US$5,500 en regalos que traigan o envíen los dominicanos que regresan al país, lo que resulta un aliciente para concretizar lo que se ha convertido en tradicional reencuentro familiar.

Alrededor del 85 % de la diáspora dominicana en el exterior reside en Estados Unidos (2, 398,009), la mayoría sometido al estrés que causan los constantes e intensos programas de apresamiento o captura de migrantes sospechosos de estar en condición de indocumentados.

Residentes legales y extranjeros naturalizados y ciudadanos estadounidenses también albergan temor de que sus casos sean revisados y puedan ser objeto de despojo de sus calidades y repatriados, por lo que no pocos dominicanos optan por posponer viajes.

Desde hace algunos días, sin importar el nivel de incertidumbre migratoria que prevalece en Estados Unidos, decenas de miles de hijos de esta tierra retornan “llueva, truene o ventee” para celebrar junto a sus familias y relacionados las festividades navideñas.

Los aeropuertos de las Américas, Cibao y Punta Cana se visten de vivos colores, de música autóctona y desbordante alegría para recibir por esas terminales a dominicanos que retornan también desde Europa, Latinoamérica y el Caribe y otras partes del mundo.

Hasta noviembre de este año, el monto de las remesas enviadas por los dominicanos residentes en el exterior asciende a US$10,780.8 millones, cifra que ayuda a sostener la estabilidad macroeconómica, equilibrar la cuenta corriente de la balanza de pago y a impulsar el crecimiento económico, una de las muchas razones por la que esos compatriotas se reciben por todo por todo lo alto.