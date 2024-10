“Por un ACV la vida cambia en un chasquido de dedos”

“La vida cambia en un chasquido de dedos cuando se sufre un evento cerebrovascular”.

El conocido periodista Feliz Vinicio Lora inicia así un profundo y hermoso testimonio de su experiencia luego de sufrir un Accidente Cerebro Vascular – ACV-, al que no solo sobrevivió, sino que hoy en día le ha dado fuerzas para reinventarse y seguir adelante con una nueva carrera universitaria y muchas ganas de vivir y ayudar.

“Hay cambios en la fisonomía, mental y cognitiva, hasta cambios en la familia, en el entorno y hasta en los amigos. El proceso de recuperación muy lento, tedioso, cansón, pero hay que persistir”, agrega.

El periodista, ex presidente de Acroarte 2010 (tiempo en que sufrió el ACV), cuenta que la gran mayoría de sobrevivientes de ACV se desesperan, andan de centro en centro buscando quién los haga volver a ser como antes, y ahí viene la frustración y la desesperanza.

Lora en una foto de su graduación en psicología.

¿Siempre fuiste optimista o en ocasiones te deprimías? –le preguntamos- “Sí, me deprimía bastante, al ver mis habilidades físicas, del habla, de memoria, de atención, de razonamiento, reducidas casi a cero. Hasta el pensamiento me pesaba. Verme en una cama encerrado en mi propio cuerpo, sin poder articular una ‘o’ , yo que vivo de la comunicación hablada o escrita, y encima de eso, en una silla de ruedas. Imaginaba que no había salida, que me quedaría paralítico y mudo. Ese cuadro tan patético me enfrentaba. Me costó mucho adaptarme a la nueva realidad, pero lo logré”.

Te puede interesar leer: Adopae rechaza trato a Feliz Vinicio Lora

Explica que los ejercicios, las terapias, nunca deben terminarse, junto con los hábitos saludables, la alimentación, una actitud positiva pase lo pase; ver la vida desde una perspectiva distinta y tener pensamientos alternativos, en su caso, su vida no para de rehabilitarse.

Confiesa que una de las cosas que más le afectó fueron las alteraciones cognitivas, pues fue un choque para él cuando pensaba decir una cosa y al hablar decía otra muy distinta.

En reunión de su grupo de apoyo a sobrevivientes de ACV.

“Recuerdo que Niní Cáffaro me enseñó a pronuncia la palabra taza; el proceso de reaprender conceptos que ya yo sabía de mi profesión, fue una de las cosas más difíciles. Imagínate, me compraron un libro Nacho”, cuenta.

Quitando obstáculos

Aunque todavía no estaba completamente recuperado, Feliz Vinicio decidió entrar de nuevo a la universidad para estudiar otra carrera: psicología.

Su inquietud era ahondar en los procesos psicológicos, cognitivos, conductuales, por los cuales pasó, para poder ayudar a muchos sobrevivientes que están viviendo esas distorsiones y no saben por qué.

Cuenta que tuvo que saltar muchos obstáculos para inscribirse en la universidad, entre ellos, algunas personas le cuestionaban: «¿Así como tú estás te vas a meter en una aula, con un daño cerebral?».

“Me lo dijeron tanto que por poco lo creo. A mitad de carrera ya me estaba volviendo loco, me costaba aprender las tareas, el aprendizaje se hacía más difícil, me costó muchos momentos de lágrimas, sudor, tristeza, hasta que aprendí otra forma de aprendizaje. Pensé en abandonar el barco. Hasta que me gradué con honores en mayo pasado de psicología, Magna cum Laude. El título de la tesis es Impactado psicosocial de la afasia en pacientes de ACV, sustentada por mi compañera de tesis, María Matos y yo”.

Sobre las experiencias motivadoras que puede compartir con personas que pasen este proceso, detalla que “si Dios los deja vivos, aprovechen y vivan, porque después del ACV también hay. No hay de otra. Asuman el control de su rehabilitación, de su vida, no le echen la culpa a nadie. No dejen que la gente les coja pena. Aun con limitaciones físicas no te sientas que no puedes. Si es así, tienes un problema importante para resolver: la limitación mental”.

Su fundación Fundace

Lora creó en el 2012 la Fundación Dominicana de Accidente Cerebral (Fundace), primera en el país que promueve la educación de la población acerca de la enfermedad.

Recientemente anunció que junto a la Sociedad de Neurología y Neurología Internista, realizarán la tercera caminata «Ejercitando el cerebro”, pautada para el próximo domingo 27, a las 9:00 de la mañana, en conmemoración del Día Mundial del Ataque Cerebral y dedicada al fenecido neurólogo doctor José Silié, reconocido por su contribución al campo de la neurociencia en República Dominicana.

Participarán los neurocientificos Amaury García, Luis Suazo, Edwina Luna y Marlon González. Este evento, gratuito para toda la familia, se llevará a cabo en el Parque Iberoamérica, con acceso por la avenida César Nicolás Penson, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la prevención del accidente cerebrovascular (ACV).