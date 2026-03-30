Portaaviones nuclear Nimitz surca el Canal de Panamá en su adiós histórico

Ciudad de Panamá.– El portaaviones nuclear USS Nimitz, del Ejército de EE.UU. y próximo a ser retirado en 2027, permanece en aguas panameñas como parte de su recorrido por Norteamérica, Centroamérica y Suramérica.

La imponente embarcación se encuentra atracada en mar abierto, a unos 45 minutos del puerto de cruceros de Amador, equipada con helicópteros y aviones caza, según constató este lunes EFE.

Debido a sus dimensiones, el buque no cruzará el Canal de Panamá durante esta misión, que contempla la realización de maniobras militares con distintas armadas del continente.

Primera visita en más de medio siglo

Esta es la primera vez en más de 50 años que un portaaviones visita aguas panameñas. Está previsto que permanezca en el país hasta el 2 de abril, cuando continuará su ruta hacia el Estrecho de Magallanes.

El itinerario incluye escalas en países como Brasil, Chile y Jamaica, dentro de un despliegue regional.

En el marco del ejercicio multinacional ‘Mares del Sur 2026’, se contemplan entrenamientos con fuerzas navales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay.

Presencia militar y contexto bilateral

Junto al Nimitz también opera el USS Gridley, un destructor equipado con sistemas de radar y misiles, diseñado para defensa avanzada y apoyo operativo.

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Ambas embarcaciones tienen capacidad para transportar alrededor de 6,000 tripulantes, lo que refleja la magnitud del despliegue.

El ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego, afirmó que la presencia del buque simboliza la cooperación bilateral y reafirma una relación basada en la confianza, el respeto y el compromiso con la seguridad regional.

Las declaraciones se produjeron durante un acto en la terminal de Amador, junto al contraalmirante estadounidense Norman Cassi y otros funcionarios.

Este escenario contrasta con las tensiones registradas en 2025, cuando el entonces mandatario estadounidense Donald Trump amenazó con retomar el control del Canal, alegando una supuesta influencia china.

Actualmente, Estados Unidos se mantiene como el principal usuario del Canal de Panamá, con cerca del 70 % de la carga, en una vía que administró por más de 80 años antes de transferirla al Estado panameño el 31 de diciembre de 1999.