Fue declarada oficialmente depresión tropical número nueve a las 11:00 de la mañana de hoy. El sistema se localiza aproximadamente a 290 km al noroeste del extremo oriental de Cuba y a 180 km al sur-suroeste de las Bahamas, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y un desplazamiento hacia el oeste a 9 km/h.

Se espera que más tarde hoy el centro de la depresión comience a desplazarse hacia el norte-noroeste y mantenga esa trayectoria durante el fin de semana hasta el lunes.

Según los pronósticos, el sistema cruzará el centro y el noroeste de las Bahamas durante estos días y se aproximará a la costa sureste de Estados Unidos el lunes.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos emitió un aviso de tormenta tropical para la costa este de Florida, desde el límite entre los condados de Palm Beach y Martin hasta el límite entre los condados de Flagler y Volusia. Asimismo, hay alertas de tormenta tropical vigentes para varias zonas de las Bahamas, incluidas Isla Cat, Exumas, Long Island, Cayo Rum y San Salvador, además de partes del noroeste de las Bahamas como Eleuthera, Nueva Providencia, las Ábacos, Islas Berry, Isla Andros y Gran Bahama.

En la República Dominicana, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) mantiene un seguimiento continuo de la evolución del fenómeno y emite comunicados y avisos a la población conforme se actualicen los modelos y boletines internacionales. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y a las indicaciones de protección civil.