Steven Puig, presidente ejecutivo del Banco BHD, encabezó el acto de reconocimiento a las cinco mujeres empresarias en la primera edición edición de la actividad. En el acto hubo una conferencia de Rosanna Ruiz, presidenta de la ABA. / Fuente externa.

Santo Domingo.-El Banco BHD premió a cinco mujeres empresarias dominicanas en dos categorías y una mención honorífica, en la primera edición del Reconocimiento Mujer Negocios BHD.

Las galardonadas en la categoría Pequeña Empresa fueron Ingrid Bethel Reyes Núñez, propietaria de la Mercería La Reyna en Santiago, y Rosa Martina Jiménez Hernández, directora del Colegio Nubeluz de La Vega.

En el renglón de Mediana Empresa fueron reconocidas Dewi Rachelle Pena Troncoso, creadora y gerente de los productos capilares, Deya by Dewi Peña, y Kalys Bienvenida Bautista, fundadora y presidenta de Kaba Consulting, firma corredora de seguros.

En la mención honorífica se le otorgó la distinción a Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta ejecutiva de Banco de Ahorro y Credito (ADOPEM), líder dominicana en el ámbito de las microfinanzas y la inclusión financiera.

Steven Puig, presidente del Banco BHD, expresó que “el liderazgo y grandes valores de estas mujeres son ejemplo para otras empresarias que están comprometidas con el crecimiento de sus proyectos.

El Reconocimiento Mujer Negocios BHD es una iniciativa a través de la cual distinguimos la trayectoria de nuestras clientas líderes de pequeñas y medianas empresas”.

El premio metálico fue de RD$ 500,000.00 para cada ganadora.

Además, se le otorgó placa de reconocimiento, mentoría con expertos del BHD y potenciales alianzas estratégicas con instituciones de apoyo empresarial.

Josefina González, vicepresidenta ejecutiva de Banca de Personas y Negocios del Banco BHD, explicó que “cada galardonada tiene una historia de superación, gran trayectoria, y, sobre todo, hace un aporte social, educativo y económico importante en sus comunidades. Queremos seguir siendo esa mano amiga que las aplaude, motiva y las impulsa”.

Durante el acto de reconocimiento, la entidad realizó una conferencia sobre liderazgo femenino a cargo de Rosanna Ruiz, presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples.

