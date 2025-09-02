¿Qué Pasa? Espectáculos

Artistas confirmados para los Premios Juventud 2025

Premios Juventud 2025/Fuente externa

Panamá. – Los Premios Juventud 2025, que se celebrarán el 25 de septiembre en el Centro de Convenciones Figali de Ciudad de Panamá, han confirmado la participación de destacados artistas internacionales, incluyendo a Bad Gyal, Maluma, Camilo y Morat, quienes interpretarán sus éxitos durante la gala.

Bad Gyal, la cantante catalana, se presentará por primera vez en los Premios Juventud y está nominada en tres categorías: “Mejor mezcla urbana” con Comernos junto a Omar Courtz, “Mejor canción urbana” con 2AM junto a Sebastián Yatra, y “Girl Power” con Chulo Pt.2, colaboración con Tokischa y Young Miko.

El reconocido artista colombiano Maluma interpretará su nuevo sencillo “Bronceador” durante la ceremonia.

Por su parte, la banda colombiana Morat hará su debut en los Premios Juventud interpretando “Sin Ti”, y se unirá a Camilo para el estreno de su colaboración “Me Toca a Mí”.

La ceremonia, que se realizará por primera vez en Panamá, promete ser una noche llena de música, cultura pop y talento latino. La transmisión en vivo estará disponible a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

