Colombia.- El cantante colombiano Hamilton presentó este jueves AfroRockstar, su primer álbum de estudio, en un evento realizado en la Casa Spotify de Bogotá. El disco incluye colaboraciones con reconocidos artistas como Ryan Castro, Nanpa Básico, De la Ghetto y Farruko.

“Este álbum es mi carta de presentación al mundo. Es un homenaje a mis raíces, a Cartagena, pero también un aporte a la internacionalización del afrobeat hecho en Colombia”, expresó el artista, según un comunicado de su equipo.

Puedes leer: Kim Kardashian se posiciona en contra de las políticas migratorias de Trump en Venecia

AfroRockstar

La producción, compuesta por 21 canciones, fusiona afrobeats con ritmos caribeños y urbanos. Entre los temas destacados figuran La ruta, junto a Farruko; DejaVu; Chamba; Mi reina, en colaboración con Nanpa Básico; y 4 life, junto a Ryan Castro.

Hamilton también unió fuerzas con otros intérpretes como Yelex, Héctor Nazza, Maisak y Danilo. El álbum contó con la producción de Daramola, The Prodigiez, Derbeat, Zetto, Maff, Golden, Hake, Yelex, Flambo, Noize, Jao Beat y Rafa Eleven.

“En AfroRockstar hay fiesta, hay calle, hay vida, pero, sobre todo, hay verdad y mucha música hecha con el corazón”, dijo el cantante cartagenero, quien con solo 26 años ya es considerado una de las voces emergentes más prometedoras de la región.

Durante la presentación, Hamilton recibió dos reconocimientos: disco de platino por su sencillo Madrid y disco de oro por Mi reina, ambos destacados en los listados musicales de Colombia.

Con este lanzamiento, el artista reafirma su proyección internacional y convierte a AfroRockstar no solo en el nombre de su álbum, sino en un movimiento que refleja la fuerza de su identidad afrocolombiana y su estilo único.