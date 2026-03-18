Karen Yapoort fue una de las conductoras de la alfombra roja.

El calor de este miércoles no impidió el glamour, la elegancia ni la buena actitud de los nominados e invitados que desfilaron por la alfombra roja de los Premios Soberano, celebrados en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Con abanicos improvisados, ya fuera con las manos o incluso con las invitaciones, los asistentes intentaban mitigar las altas temperaturas. Aun así, no faltaron los abrazos, besos y saludos efusivos, así como las conversaciones para ponerse al día y los gritos de emoción al reencontrarse con colegas o figuras admiradas.

Lee también: Fefita La Grande: “Sin los escenarios y los aplausos no vivo, esa es mi vida”

Personalidades del arte y la cultura dominicana lucieron sus atuendos acompañados de su mejor sonrisa, tanto en solitario como en pareja. Entre ellas, Luz García, Jessica Pereira, Gabi Desangles, Santiago Matías «Alofoke», Jenny Blanco, Omega «El Fuerte», Yubelkis Peralta e Irina Peguero.

La Insuperable Hony Estrella Mar Solís Omega El Fuerte Yubelkis Peralta Gabi Desangles Santiago Matías «Alofoke» Luz García

Karla Fatule y Javier Grullón Manny Cruz y Antonin Raeldo López y Cristal de Moya La Perversa junto a su hijo

También hubo apariciones en compañía que llamaron la atención, como las de Karla Fatule y Javier Grullón; Raeldo López y Cristal de Moya; los hermanos June y Sabrina Gómez; La Perversa junto a uno de sus hijos; Eudis El Invencible con su esposa; Juan Carlos Pichardo Jr. y su esposa; y Manny Cruz, quien asistió con Antonin, su nana, considerada parte de su familia tras más de 20 años a su lado.

Una de las llegadas más comentadas fue la de Karen Yapoort, quien además integró el equipo de conductores de la alfombra junto a Amara La Negra, Josell Hernández y Sophia Sanabria.

Te puede interesar leer: ¿Menos es más o más es mejor? Estilos dividen la alfombra roja Premios Soberano 2026

La comunicadora acaparó miradas al arribar cubierta por una especie de carpa blanca, generando expectativa antes de revelar un vestido de pétalos en tono blanco.

Aunque la transmisión oficial estaba pautada para las 7:00 de la noche, desde las 6:00 de la tarde comenzaron a llegar las primeras figuras, entre ellas la cantante Mar Solís, hija de Marco Antonio Solís.

A su paso, las celebridades posaron ante las cámaras y compartieron con la prensa sus expectativas, emociones por las nominaciones y los proyectos que marcan esta etapa de sus carreras.