María Cristina Camilo, la gran olvidada del In Memoriam de Premios Soberano 2026

Santo Domingo.- La ausencia de María Cristina Camilo en el segmento In Memoriam de los Premios Soberano 2026 no solo ha causado sorpresa, sino que ha sido interpretada por muchos como un gran olvido, tanto de la producción como de los propios directivos de Acroarte, responsables del evento.

Fallecida el 5 de septiembre del 2025, a la edad de 107 años, la icónica comunicadora, considerada una figura imprescindible en la historia de la radio y la televisión dominicana, quedó fuera de un homenaje que busca precisamente exaltar a quienes marcaron la cultura nacional.

La omisión ha encendido el debate sobre la memoria artística y el reconocimiento justo a quienes sentaron las bases del entretenimiento en el país.

Este año, el In Memoriam de Premios Soberano contó con la participación artística de Martha Heredia y el Grupo Barack, y fue dedicado a honrar la memoria de Rubby Pérez y las víctimas del Jet Set, entre ellos el pelotero Octavio Dotel, quienes fallecieron aquel fatídico 8 de abril del 2025.

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Además se rindió tributo a destacadas figuras del arte y el espectáculo, fallecidos el pasado año, entre ellos, Diómedes Núñez, líder del Grupo Mío, René Fortunato, Arturo Báez Cordero y el diseñador Martín Polanco, entre otros