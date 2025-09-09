Con esta victoria, los boricuas mantienen vivas sus aspiraciones de clasificar al Mundial 2026, ahora con marca de 3-1. / Fuente externa.

Santo Domingo Este. – La cuarta fecha del Premundial U15 de béisbol inició con un partido que se extendió por cerca de cuatro horas, desde las 10 de la mañana hasta poco antes de las dos de la tarde.

En un dramático encuentro, Puerto Rico derrotó a Aruba 12 carreras por 11, definiéndose en el séptimo episodio gracias a una base por bolas concedida a Damián Rivas, quien se embazó en las cuatro ocasiones que fue al plato.

Con esta victoria, los boricuas mantienen vivas sus aspiraciones de clasificar al Mundial 2026, ahora con marca de 3-1.

Puerto Rico parecía tener el triunfo asegurado al tomar ventaja de 10-2 tras anotar 10 carreras consecutivas, mientras que Aruba había hecho sus dos primeras vueltas en el primer episodio. Sin embargo, los arubeños reaccionaron y fabricaron cinco rayas en el quinto inning y cuatro más en el séptimo, volteando el marcador 11-10.

La paciencia de los puertorriqueños fue clave en la entrada final, cuando el lanzador Tai King Lee otorgó tres boletos consecutivos que llenaron las bases. Primero empataron el encuentro por la vía del “pasaporte” y luego lo definieron de la misma manera, dejando tendido a Aruba.

Este torneo de béisbol Premundial U15 es un evento oficial de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), organizado por la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM).

La Confederación del Caribe de Béisbol (COCABE) es la responsable de definir el representante de la región para el Mundial de Béisbol U15 que se celebrará en 2026 en Italia.

La COCABE forma parte de la Confederación Panamericana de Béisbol, que ya organizó el primero de tres premundiales en el continente, donde Venezuela aseguró el primer cupo al gran evento mundialista.