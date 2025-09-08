Ambos equipos llegaban invictos, pero la artillería dominicana se impuso con un rally de cuatro carreras en la tercera entrada y un desempeño estelar de Hiddekel Johnson. / Fuente externa.

Santo Domingo Este.– La selección de República Dominicana se quedó en solitario con el primer lugar del Premundial U15 de béisbol al vencer 8-4 a Puerto Rico, en un emocionante duelo que definió la cima en la tercera fecha del torneo organizado por la Federación Dominicana de Béisbol (Fedombé) y avalado por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC).

Ambos equipos llegaban invictos, pero la artillería dominicana se impuso con un rally de cuatro carreras en la tercera entrada y un desempeño estelar de Hiddekel Johnson, quien remolcó cinco vueltas y bateó de 4-3, convirtiéndose en la figura del partido.

Puerto Rico abrió el marcador en la primera entrada tras aprovechar el descontrol del abridor Orlando Medrano, pero la reacción dominicana llegó en el tercer episodio. Con las bases llenas, Ransiel Herrera impulsó dos carreras con sencillo y Johnson agregó otro imparable productor de dos, volteando el marcador 4-1.

También te puede interesar:

Los boricuas descontaron en el cierre del mismo inning (4-2), pero Dominicana siguió sumando: una en el cuarto, otra en el mismo turno de Johnson y dos más en la sexta, nuevamente con el bate caliente del inicialista, que cerró la jornada con cinco producidas y un ataque imparable para sellar el triunfo 8-4.

Con las bases llenas, Ransiel Herrera impulsó dos carreras con sencillo y Johnson agregó otro imparable productor de dos, volteando el marcador 4-1. / Fuente externa.

En el montículo, Ángel Peralta y Ángel Prensa cerraron con autoridad, combinándose para dominar la parte final del encuentro y frenar la última amenaza puertorriqueña.

Con esta victoria, la escuadra dominicana lidera en solitario el grupo y se perfila como una de las favoritas al título caribeño, que define al representante de la Confederación del Caribe de Béisbol (Cocabe) en el Mundial U15 que se disputará en 2026 en Italia.