Expertos alertan sobre impacto de redes sociales en la salud mental de menores

La influencia de las redes sociales en la salud mental de niños y adolescentes es motivo de preocupación en psicólogos y psiquiatras del país, quienes sugieren que padres y tutores estén pendientes del contenido que reciben. Los expertos en salud mental consideran que la sobreexposición a teléfonos celulares y tablets es responsable del aumento de los suicidios en ese segmento poblacional.

La psicóloga clínica Celinés Madera aseguró que ese contenido está afectando severamente su salud mental y, en algunos casos, los está conduciendo al suicidio. “Aumentan cada vez más los suicidios en menores de edad”, manifestó durante la conferencia “Suicidio: Identificación de factores de riesgo y estrategias de intervención”, auspiciada por la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC).

La psicóloga clínica Celinés Madera advierte que las redes sociales están afectando la salud mental de niños y adolescentes en RD

La especialista dijo que el suicidio se previene fortaleciendo los factores de protección a las personas que dan algún indicio de querer atentar contra sus vidas.

Acciones preventivas

Madera, experta en crisis y traumas mentales, explicó que la prevención implica educación sobre salud mental, identificación temprana de señales de alerta e intervención en crisis, además de evaluar el riesgo y el acceso a medios potencialmente letales.

Explicó que escuchar sin juzgar, tomar en serio lo que expresa la persona, no minimizar su dolor, buscar ayuda profesional y evitar dejar sola a la persona en momentos de crisis son algunas acciones preventivas.

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Durante la actividad, celebrada en el recinto Metropolitano de la UFHEC, la profesional aseguró que la familia, la espiritualidad, las terapias psicológicas y el desarrollo de habilidades emocionales son fundamentales en las labores de prevención del suicidio. Insistió en que los padres deben estar pendientes de los contenidos que reciben sus hijos en las redes sociales.

La salud mental

Las palabras introductorias a la conferencia estuvieron a cargo de Miriam Fondeur, directora de la Escuela de Psicología de la UFHEC, quien destacó la relevancia de abrir espacios académicos para dialogar sobre temas de salud mental que impactan a la sociedad.

“Las academias juegan un papel de primer orden para las propuestas de soluciones”, indicó.